Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что не платит деньги за продукцию, произведенную в России, и считает такие заявления местью. Он написал об этом на своей странице в Facebook 2 июня

Козак рассказал, как Россия поддерживает Донбасс деньгами Порошенко и Яценюка © РИА Новости, Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Дмитрий Козак заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко и другие приближенные к властям украинские олигархи платят за продукцию, производимую в России, а РФ использует эти деньги в том числе для помощи Донбассу. Он также сообщил, что Украина в 2020 году, несмотря на все ограничения, закупила в России товары и услуги на $6,7 миллиарда.

«Тупая провокация и ложь… Он забыл напомнить о личном для [президента РФ Владимира] Путина и Козака: заявление о преступлении [главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора] Медведчука и решение ВР о санкциях против его пропагандистской машины — дело "Народного фронта", который я возглавляю», — заявил Яценюк.

В феврале Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых оказались Медведчук и его жена Оксана Марченко.