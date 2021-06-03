«Они поговорили о предстоящей встрече лидеров G7, саммите НАТО, важности обеспечения энергетического будущего Европы, коллективных усилиях по распределению вакцин от COVID-19, координации в сфере кибербезопасности и реакции на атаки вирусов-вымогателей и внешнеполитических приоритетах, включая Россию, Украину, Иран, Сахель и Западные Балканы», — говорится в заявлении.
Кроме того, стороны обсудили трубопровод «Северный поток-2, в частности озабоченность США по поводу рисков, «которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности».
В свою очередь заместитель советника по национальной безопасности Далип Сингх встретился с экономическим советником канцлера ФРГ Ларсом-Хендриком Реллером, чтобы обсудить ряд экономических вопросов. Среди прочего обсуждались предстоящие встречи лидеров G7, распределение доз вакцин, принудительный труд, восстановление экономики после COVID-19 и безопасность сетей 5G.