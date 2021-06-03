Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером Россию, Украину и Иран. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 2 июня

Александр Рар: В отношениях США и Германии остаётся все меньше преград © РИА Новости, Михаил Климентьев заявлении.

Кроме того, стороны обсудили трубопровод «Северный поток-2, в частности озабоченность США по поводу рисков, «которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности».

В свою очередь заместитель советника по национальной безопасности Далип Сингх встретился с экономическим советником канцлера ФРГ Ларсом-Хендриком Реллером, чтобы обсудить ряд экономических вопросов. Среди прочего обсуждались предстоящие встречи лидеров G7, распределение доз вакцин, принудительный труд, восстановление экономики после COVID-19 и безопасность сетей 5G.