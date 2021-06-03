С 16 января сфера услуг уже должна общаться с клиентами только на украинском языке. В сети начался флешмоб «Спаси продавца из мовного рабства, попроси обслуживать тебя на русском!», а народные депутаты инициируют принятие законопроекта, отменяющего штрафы для бизнеса за общение не на государственном языке.
Эксперт подчеркнул, что даже те граждане Украины, кто раньше не любил Россию, будут вынуждены менять свое отношение.
«Я когда-то еще на украинском телевидении говорил украинским националистам, что я Украину не люблю. Она мне вообще-то не нужна. И я был бы очень рад, если бы они получили возможность реализовывать свои завиральные идеи, потому что таким образом они бы уничтожили это государство с выдающейся эффективностью», — категоричен Ищенко.
Что касается самого закона, то, по его мнению, это очередная попытка угнетения русского языка, притом что технических возможностей для этого нет, а если кто-то попытается сажать в тюрьму или штрафовать за разговоры на русском языке, то это будет означать вопиющее нарушение прав человека.
Политолог добавил, что наиболее эффективной украинизация была во времена Леонида Кучмы, когда специально эту тему никто не педалировал, а исчезновение русских школ и русских классов происходило незамеченным.