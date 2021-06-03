Чем сильнее Украина угнетает собственных граждан, тем хуже граждане будут относиться к своим властям, и тем больше шансов у России на то, что от нее будут ждать улучшения своего положения. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что даже те граждане Украины, кто раньше не любил Россию, будут вынуждены менять свое отношение.

«Я когда-то еще на украинском телевидении говорил украинским националистам, что я Украину не люблю. Она мне вообще-то не нужна. И я был бы очень рад, если бы они получили возможность реализовывать свои завиральные идеи, потому что таким образом они бы уничтожили это государство с выдающейся эффективностью», — категоричен Ищенко.

Что касается самого закона, то, по его мнению, это очередная попытка угнетения русского языка, притом что технических возможностей для этого нет, а если кто-то попытается сажать в тюрьму или штрафовать за разговоры на русском языке, то это будет означать вопиющее нарушение прав человека.

Политолог добавил, что наиболее эффективной украинизация была во времена Леонида Кучмы, когда специально эту тему никто не педалировал, а исчезновение русских школ и русских классов происходило незамеченным.