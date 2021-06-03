В тезисе о том, что Пекин попытается вырвать Украину из-под влияния Вашингтона, проявляется отсутствие традиционной китайской мудрости. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Николай Вавилов: кто он © скриншот видео Телеканал Сталинград

Эксперт отметил, что в последний раз, когда Пекин пытался играть на противоречиях Москва/Вашингтон, кончилось потерей Крыма.

По его мнению, если и в этот раз эта стратегия будет разыгрываться, украинский вопрос будет решаться между Западом и Россией ускоренно, дабы не пустить Пекин на территорию страны.

«Будет новая конфигурация, когда Украину вообще не будет как геополитического игрока», — констатировал Вавилов.

Собеседник издания добавил, что если же Украина будет играть на противоречиях между Пекином и Вашингтоном, все закончится очередной потерей территорий и очередным желанием игроков поделить Украину.