Ранее власти Украины по сигналу из США национализировали завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.
Эксперт отметил, что в последний раз, когда Пекин пытался играть на противоречиях Москва/Вашингтон, кончилось потерей Крыма.
По его мнению, если и в этот раз эта стратегия будет разыгрываться, украинский вопрос будет решаться между Западом и Россией ускоренно, дабы не пустить Пекин на территорию страны.
«Будет новая конфигурация, когда Украину вообще не будет как геополитического игрока», — констатировал Вавилов.
Собеседник издания добавил, что если же Украина будет играть на противоречиях между Пекином и Вашингтоном, все закончится очередной потерей территорий и очередным желанием игроков поделить Украину.