Украинская певица Наталья Могилевская присоединилась к акции по похудению, пообещав сбросить за три недели четыре килограмма. На кон артистка поставила волосы. Об этом 2 июня написала в Instagram организатор того самого челленджа по борьбе с лишним весом фитнес-тренер Анита Луценко

Продюсер Сердючки обвинил Россию и Украину в «двойной петле» на шее артиста © Андрей Данилко/Инстаграм

Началась история в конце мая, когда певица в эфире одной из украинских программ посетовала, что набрала лишнее и публично обратилась к Луценко за помощью.

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Наталья Могилевская — украинская певица, автор песен и продюсер. Сейчас артистке 45 лет, ранее она была замужем за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года.

Сейчас артистке приписывают роман с владельцем киевских бутиков и миллионером Олегом Рыжовым, но сама исполнительница эту информацию не комментирует.