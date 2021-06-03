«Ааааааа!!!!! К нашему челленджу #26июнязубдаю присоединяется Наталья Могилевская. —4 кг до 26 числа!!! В случае провала Наташа бреется налысо. Как думаете, справится?» — написала фитнес-тренер.
Началась история в конце мая, когда певица в эфире одной из украинских программ посетовала, что набрала лишнее и публично обратилась к Луценко за помощью.
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Наталья Могилевская — украинская певица, автор песен и продюсер. Сейчас артистке 45 лет, ранее она была замужем за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года.
Сейчас артистке приписывают роман с владельцем киевских бутиков и миллионером Олегом Рыжовым, но сама исполнительница эту информацию не комментирует.