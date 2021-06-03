То, что китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии 2020 года не означает лояльность Пекина к действующему политическому руководству страны. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Николай Вавилов: кто он © скриншот видео Телеканал Сталинград

По его словам, в китайской политике есть люди самых разнообразных взглядов, часть которых полагает, что надо продвигать интересы Китай в Восточной Европе за счет России, но Си Цзиньпин думает иначе.

«Ему не нужно кусочничать. Отрывать Белоруссию и Украину. Ему легче союзничать с Россией. Крупные транспортные проекты реализуются в основном в России, а в Украине и Белоруссии они буксуют», — констатировал Вавилов.

В то же время вряд ли Китай сейчас будет предпринимать какие-то резкие шаги на украинском направлении, потому что в последний раз, когда Пекин пытался играть на противоречиях между Москвой и Вашингтоном, для него это закончилось потерей Крыма, заключил собеседник издания.