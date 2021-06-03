Украинский музыкальный продюсер Юрий Никитин, работавший с артистом Андреем Данилко, в интервью журналисту Дмитрию Гордону поделился информацией, о которой сам исполнитель Сердючки молчит. Программа вышла на YouTube 1 июня

Продюсер Сердючки обвинил Россию и Украину в «двойной петле» на шее артиста © Андрей Данилко/Инстаграм

«У него есть еще одно удивительное качество — это сколько и как часто он жертвует денег. Он помогает огромному количеству людей, о чем никогда не говорит, о каких-то отдельных случаях я знаю, но он сам в широком медийном пространстве об этом никогда не говорит», — сказал Никитин.

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Гордон уточнил, не является ли благотворительность Данилко желанием просто улучшить карму, на что Никитин заявил, что точно нет, потому что отработка кармы — это когда человек чего-то ждет от жизни взамен, а у Данилко просто «душевные порывы».