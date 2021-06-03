Если в Белом доме подстраивают встречу лидеров России и США только ради желания прогнуть Москву под свою систему, результат будет отрицательным, рассказал в интервью Украина.ру политический обозреватель Армен Гаспарян

По словам эксперта, возможно, Вашингтон рассчитывает на встречу, по примеру той, которая была между экс-президентом США Рональдом Рейганом и экс-генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, после которой быстро началась перестройка, и через несколько лет развалился СССР.

«Некоторые комментаторы CNN, когда проводят параллели, у меня возникает ощущение, что ждут именно такой медленной капитуляции. Но ее же не будет, потому что урок-то извлекли из прошлого», — сказал Гаспарян.

Белый дом до встречи Байдена с Путиным не даст Зеленскому расправиться с Медведчуком © REUTERS, Valentyn Ogirenko Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не надеется на перезагрузку отношений между странами, но и не приуменьшает важности встречи президентов.

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