Ранее власти Украины по сигналу из США национализировали завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.
Эксперт отметил, что Китай всегда использует такого рода страны с неопределенным статусом для того чтобы усилить свое присутствие в них.
По его словам, товарооборот Китая с Украиной достиг 15 млрд долларов, в основном Украина поставляет туда свой металл и сельскохозяйственную продукцию.
Вавилов указал, что китайцы пытаются закрепиться на Украине через инфраструктурные проекты, намереваясь построить кольцевую автодорогу вокруг Киева, и коррумпируя с этой целью украинских чиновников.
Собеседник издания добавил, что несмотря инцидент с «Мотор Сичью», китайцам нужна Украина как сельскохозяйственный форпост между Россией и Европой, на который не может оказать влияние никто, и рано или поздно они своей цели добьются, когда украинские чиновники будут массово переориентироваться на Китай.