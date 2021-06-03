Уже много лет подряд Китай является крупнейшим партнером Украины. Он уделяет ей много внимания, потому что видит в ней региональное слабое звено, которое и в НАТО не входит, и находится в конфликтных отношениях с Россией. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Николай Вавилов: кто он © скриншот видео Телеканал Сталинград

Эксперт отметил, что Китай всегда использует такого рода страны с неопределенным статусом для того чтобы усилить свое присутствие в них.

По его словам, товарооборот Китая с Украиной достиг 15 млрд долларов, в основном Украина поставляет туда свой металл и сельскохозяйственную продукцию.

Вавилов указал, что китайцы пытаются закрепиться на Украине через инфраструктурные проекты, намереваясь построить кольцевую автодорогу вокруг Киева, и коррумпируя с этой целью украинских чиновников.

Собеседник издания добавил, что несмотря инцидент с «Мотор Сичью», китайцам нужна Украина как сельскохозяйственный форпост между Россией и Европой, на который не может оказать влияние никто, и рано или поздно они своей цели добьются, когда украинские чиновники будут массово переориентироваться на Китай.