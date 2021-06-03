Показательной является история с «Северным потоком – 2», когда сначала Запад настаивал на том, что при реализации проекта нужно не обидеть «нищих духом громадян», а чем дальше продвигался «СП-2», тем больше все забывали про Украину, вспоминает эксперт.
«Украина на самом деле — это же чемодан без ручки, который все хотят побыстрей куда-то сбагрить», — сказал Гаспарян.
Эксперт также подчеркнул, что в последней борьбе за то, стоит ли вводить санкции против производителей «СП-2», Украина уже вообще никак не фигурирует, так как страны поняли, что нет никакого смысла вести серьезное сотрудничество с этим государством.
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