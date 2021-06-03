Украина сейчас абсолютно никому не нужна, Запад использует ее в своих целях, а после этого забывает о ее существовании, потому что для всех она только лишний груз, рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель Армен Гаспарян

Ищенко ответил на вопрос, что начнется, если в России откажутся от термина «Украина» © РИА Новости, Нина Зотина

«Украина на самом деле — это же чемодан без ручки, который все хотят побыстрей куда-то сбагрить», — сказал Гаспарян.

Эксперт также подчеркнул, что в последней борьбе за то, стоит ли вводить санкции против производителей «СП-2», Украина уже вообще никак не фигурирует, так как страны поняли, что нет никакого смысла вести серьезное сотрудничество с этим государством.

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