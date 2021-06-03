Россия в перспективе может создать свою экономическую зону, при условии что у нее будет общий кластер с Китаем, и она начнет продвижение своих товаров, сказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец

Россия, США и Китай: кто кого уничтожит - видео © кадр из видео Украина.ру

По его словам, для серьезного развития экономики нужно создать свой кластер численностью минимум 300-500 миллионов человек, а на постсоветском пространстве такого количества людей не наберется, поэтому единственный шанс — объединить свою экономику с Китаем и начать продвигать свои товары.

«Россия может интегрироваться в китайское экономическое пространство, и с Россией и всеми остальными это будет около 1,5 млрд человек», — сказал Зубец.

Также эксперт подчеркнул, что главное в данной ситуации России вести себя разумно, чтобы не попасть в тотальную зависимость от Китая. Однако Зубец уверен, что на данный момент РФ нужна китайским властям гораздо больше, чем Китай России, так как наша страна является незаменимым политическим союзником и партнером.

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