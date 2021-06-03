Один из лучших вариантов позднего перекуса — нежирные белковые продукты, но необязательно ограничиваться только ими. Мнение диетологов приводит ria-m.tv 2 июня

Кроме всем привычного стакана кефира, на ночь можно съесть небольшую порцию творога или баночку греческого йогурта. Как утверждают диетологи, кальций в молочных продуктах помогает высыпаться, а казеин быстро насыщает.

Диетолог назвала самый полезный молочный продукт © СС0, Pixabay

Среди разрешенных продуктов также орехи — но важно не переборщить с количеством, они очень калорийны. Зато, отмечают диетологи, орехи благотворно влияют на настроение, поддерживают здоровье сердца и сосудов и помогают сохранять баланс глюкозы в крови.

Похожие свойства у хумуса, популярной закуски из нута с пряностями. Он богат полезными жирами и, несмотря на высокую калорийность, в умеренном количестве не повредит фигуре, даже если съесть его на ночь.

Еще один подходящий для позднего ужина продукт — киви. В нем мало калорий, но много витаминов, еще важно, что этот фрукт содержит серотонин. Однако при проблемах с уровнем глюкозы в крови часто ужинать фруктами не стоит.