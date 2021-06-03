Ведущий украинского шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился с подписчиками в Instagram рецептом огромного голубца. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram 2 июня

Свое «изобретение» Хименес-Браво назвал «суперголубцом». Блюдо из фарша и капустных листьев действительно выглядит как большой голубец или мясной рулет.

Украинская кухня: рецепт вкуснейших голубцов © Фото: 1000.menu

«Очистите внешние слои капусты и отварите их в подсоленной воде до мягкости. Оставьте капусту остывать, тем временем соедините мясо с рисом, луком, солью, специями и яйцом. Выложите 6 листьев капусты на пленку, слегка перекрывая. Сверху равномерно разложите мясную начинку. Сверните капусту, как показано на видео, и осторожно перекладывайте ее в форму для запекания. Смажьте соусом. У меня это кетчуп, горчица, мед и желток», — написал Хименес-Браво.

Далее голубец необходимо 40 минут выпекать накрытым при температуре 200 градусов. Затем нужно снять фольгу, обмазать рулет яичным желтком и выпекать еще 20 минут.