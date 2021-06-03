Москва не совершила ошибку, когда признала новое украинское правительство, пришедшее к власти в ходе государственного переворота 2013-2014 годов. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

Эксперт отметил, что на Украине произошла формальная в соответствии в том числе с нормами международного права легитимация этого переворота, когда состоялись выборы нового президента, в которых приняла участие большая часть граждан Украины, подавляющее большинство из которых проголосовали за Петра Порошенко.

«Конечно, можно было бы его не признавать, но легитимация режима прошла. Его признал весь мир. Ну не признали бы. А толку? Какие дальнейшие действия? От этого никому ни холодно, ни жарко. Украина тоже говорила, что не признает российскую Госдуму, потому что она избиралась на территории Крыма, а Крым — это Украина. Что, Госдуме от этого холодно или жарко?» — задается вопросом Ищенко.

По его мнению, непризнание властей закрывает возможность России вести переговоры, но открывает возможности для посредничества западных стран, которые как раз хотели быть модератором в российско-украинском конфликте.

«В таком случае общее непризнание Западом присоединения Крыма к России тоже заиграло бы новыми красками. Потому что тогда бы этот конфликт тоже вписывался в эту модерацию. Тогда бы и Крым, и Донбасс, и непризнание Россией украинской власти было бы объединено в единый кластер. Нам это было бы выгодно? Нет, нам это было бы невыгодно», — пояснил политолог.

Теперь же Россия сама выступает модератором гражданского конфликта на Украине, потому что она разговаривает и с Киевом, и с Донбассом, она готова работать в нормандском формате, но при этом у нее есть возможность не привлекать к переговорному процессу США и Канаду, поэтому в признании украинских властей ошибки нет, резюмировал специалист.