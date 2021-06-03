США главной целью встречи лидеров Соединенных Штатов и России ставят желание показать Китаю свою способность договориться с президентом РФ Владимиром Путиным и попытаться с помощью этого прогнуть под себя китайскую власть, сказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец

Эксперт полагает, что президент США Джо Байден вполне мог обойтись без этой встречи, однако он решил ее организовать, так как понял, что Китай сдаваться и покоряться Америке не собирается.

«Белый дом считает, что, создав видимость переговоров со стратегическим партнером Китая — Россией, США смогут показать китайским властям, что их позиция сопротивления американцам более слабая, чем кажется на первый взгляд», — сказал Зубец.

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Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух держав состоится 16 июня в Женеве. Повестка первых личных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не надеется на перезагрузку отношений между странами, но и не приуменьшает важности встречи президентов.

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