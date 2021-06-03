Эксперт полагает, что Зеленский, действуя в своих личных интересах, превращает украинское государство в типичную американскую полуколонию, в обмен пытаясь сохранить власть и деньги.
«"Коллективный Зеленский" добровольно превратился в вассала США, чтобы сохранить свою власть, свои деньги и, вполне возможно, переизбраться на следующий срок, стать еще богаче и стать крупным украинским олигархом», — сказал Зубец.
Также эксперт подчеркнул, что в условиях, в которые ставит Украину Зеленский, у страны нет никаких шансов восстановить свои позиции и стать полноценным субъектом.
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