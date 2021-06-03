Президент Украины Владимир Зеленский в первую очередь мечтает сохранить место у власти и заработать еще больше денег, поэтому он на добровольной основе продался Белому дому, сказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец

Путин, Меркель и Макрон добиваются мира в Донбассе, а Зеленский выбрал войну © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«"Коллективный Зеленский" добровольно превратился в вассала США, чтобы сохранить свою власть, свои деньги и, вполне возможно, переизбраться на следующий срок, стать еще богаче и стать крупным украинским олигархом», — сказал Зубец.

Также эксперт подчеркнул, что в условиях, в которые ставит Украину Зеленский, у страны нет никаких шансов восстановить свои позиции и стать полноценным субъектом.

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