Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запад их бросил, говорят лишь о хорошей актерской игре и желании украинского лидера удержаться у власти, выставив виновниками всех несчастий РФ и Запад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец

По словам эксперта, Зеленский мечтает вернуть доверие населения Украины, поэтому всеми способами сейчас пытается оправдаться, почему он не выполнил ни одно из обещаний, которые он дал стране два года назад.

Президент полагает, что, имитируя «синдром заложника», он добьется того, что «брошенные» украинские граждане будут сплачиваться вокруг него, подчеркнул эксперт.

«Это "запланированная обида", это эмоции. Она ставит своей целью спасти остатки рейтинга Зеленского в том плане, что главными виновниками всех бед будет не только Россия, а ЕС и НАТО», — сказал Зубец.

«Зеленский — накачанная марионетка, которая не хочет быть политиком» — белорусский эксперт © REUTERS, Gleb Garanich

Полностью интервью читайте здесь.

Ранее Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику: автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое другое. Однако позже Германия ответила отказом на эту просьбу, заявив о том, что это никак не поможет решить конфликт в Донбассе.