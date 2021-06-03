Фронтмен группы «Океан Ельзи» и бывший лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук на днях ответил на вопрос журналистов канала «1+1» о своем пристрастии к алкоголю

«Посмотрите на меня и сами скажите. Алкоголь — это прекрасная вещь, если, правда, вы им не злоупотребляете. Я никуда не пропадал, я не прячусь ни от кого», — ответил Вакарчук.

Кроме того, музыкант заявил, что в последнее время взял курс на отказ от сладкого и стал выходить на пробежки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДОЖДИ ЮПИТЕРА И РАСКАЛЕННЫЙ МЕСЯЦ МАРСА: УКРАИНСКИЙ АСТРОЛОГ ДАЛ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЛЕТО-2021.

Помимо музыкальной карьеры Вакарчук дважды становился депутатом Верховной Рады Украины. Впервые он был избран в 2007 году от партии «Наша Украина — Народная самооборона», а спустя год написал заявление о сложении мандата.

В мае 2019 года артист презентовал свою партию «Голос», которая на парламентских выборах набрала 5,82% голосов, что позволило ей попасть в Верховную Раду. В июне 2020 года Вакарчук заявил о сложении с себя депутатских полномочий, а партия продолжает работать.