Если бы США напрямую управляли Украиной, Украина была бы процветающим государством. Об этом рассказал замруководителя отдела внешней политики ИД «Коммерсантъ» Алексей Наумов в интервью изданию Украина.ру

Алексей Наумов: кто он © Facebook, Алексей Наумов Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Эксперт пояснил, что Украина нужна Америке как витрина и пример процветающего демократического государства, в том числе для борьбы с Россией, но теневой украинский олигархат не дает им осуществить свой замысел.

«Я знаю, что американские политики были очень недовольны этим походом против антикоррупционных нововведений на Украине. Они были недовольны влиянием олигархов. Они были недовольны коррупционными схемами, которые пытаются на Украине провернуть», — указал Наумов.

Политолог добавил, что России для заключения выгодных союзов следовало бы перенять у Америки идею выгоды от такого союза для тех или иных государств, а также идеологическую составляющую, чтобы эта идея была популярной у простого народа этих стран.