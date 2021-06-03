Союзником России можно считать ту страну, которая понимает российские интересы, учитывает их, уважает, соблюдая при этом собственные интересы. Об этом рассказал замруководителя отдела внешней политики ИД «Коммерсантъ» Алексей Наумов в интервью изданию Украина.ру

Алексей Наумов: кто он © Facebook, Алексей Наумов Ильхам Алиев очень уважительно относится к России.

«Мы знаем, что Алиев учился в МГИМО, поэтому он нам очень понятен. Это свой для нас человек. Поэтому очень важно, чтобы во власти в других странах были наши люди. Да, у нас есть аховые кейсы, вроде Украины, но есть и вполне нормальные варианты, вроде Казахстана или Армении. Эти страны не чужды нам», — указал Наумов.

Политолог отметил, что союзные отношения должны строиться на взаимоуважении и взаимопонимании, но для начала самой России нужно понять, чего она хочет от постсоветского пространства, сформулировать эту идею и «продать» за рубеж.