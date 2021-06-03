Эксперт отметил, что с этой точки зрения союзниками Москвы на постсоветском пространстве являются Белоруссия, Армения и даже Азербайджан, который ни в коем случае не является сателлитом Турции и чей президент Ильхам Алиев очень уважительно относится к России.
«Мы знаем, что Алиев учился в МГИМО, поэтому он нам очень понятен. Это свой для нас человек. Поэтому очень важно, чтобы во власти в других странах были наши люди. Да, у нас есть аховые кейсы, вроде Украины, но есть и вполне нормальные варианты, вроде Казахстана или Армении. Эти страны не чужды нам», — указал Наумов.
Политолог отметил, что союзные отношения должны строиться на взаимоуважении и взаимопонимании, но для начала самой России нужно понять, чего она хочет от постсоветского пространства, сформулировать эту идею и «продать» за рубеж.