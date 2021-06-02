Освещавший гражданскую войну в Донбассе британский фотограф Дин О'Брайен заявил на неформальном заседании Совета безопасности ООН, что не встречал российских солдат на востоке Украины

Его слова прозвучали 2 июня на организованном Россией неформальном заседании Совбеза ООН, посвященном обстоятельствам событий на Майдане и их последствиям в Донбассе. При этом ряд стран-членов Совета безопасности ООН отказались принимать участие во встрече.

«На Западе вам говорят одно — российские солдаты там, русские начали эту войну. Я сам ездил туда и видел своими глазами, что там происходит. Российских солдат не было в восточной Украине», — цитирует О'Брайена РИА Новости.

Он продемонстрировал участникам мероприятия свои фотографии.

«На этих фотографиях показано, как живут люди на востоке Украины. И никто в западных СМИ не хочет рассказывать их историю. Никто не хочет говорить правду о том, что происходит. Я говорил с детьми, это люди, которые так живут сейчас. Каждый день они идут в школу, их обстреливают», — рассказал О'Брайен.

Путин, Меркель и Макрон добиваются мира в Донбассе, а Зеленский выбрал войну © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором».

Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.