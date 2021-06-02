Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», сообщается 2 июня на сайте Верховной Рады

Парадокс Зеленского. Война с олигархами на Украине может закончиться бедой для страны

Текста документа на сайте парламента на момент выхода публикации не было.

Впервые Зеленский публично заговорил о разработке закона об олигархах 15 апреля, когда дал поручение СНБО и Офису президента разработать соответствующий закон.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине сейчас 13 олигархов, однако Зеленский назвал данную оценку личным мнением Данилова и отказался произносить вслух фамилии олигархов.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук раскрыл, что в законопроекте будет 7 критериев, по которым будут определять принадлежность того или иного человека к олигархату.