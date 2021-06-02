Законопроект зарегистрирован под номером 5599 и обозначен главой государства как срочный.
Текста документа на сайте парламента на момент выхода публикации не было.
Впервые Зеленский публично заговорил о разработке закона об олигархах 15 апреля, когда дал поручение СНБО и Офису президента разработать соответствующий закон.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине сейчас 13 олигархов, однако Зеленский назвал данную оценку личным мнением Данилова и отказался произносить вслух фамилии олигархов.
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук раскрыл, что в законопроекте будет 7 критериев, по которым будут определять принадлежность того или иного человека к олигархату.