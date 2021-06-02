Экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, Ринат Ахметов и другие украинские олигархи, а также государство Украина оплачивают российскую помощь Донбассу, сказал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак 2 июня

«Само государство Украина, которая там с 2018 года законом каким-то образом обозначила Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский — все оплачивают продукцию, которая производится в России», — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

За счет доходов, получаемых от продаж российской продукции на Украину, Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы и оказывает помощь Донбассу, добавил Козак.

«Мы открыто говорим — за счёт этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу», — подчеркнул политик.

Медведчука оставили в политических заложниках © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виктором Медведчуком», который сейчас обвиняется в госизмене за бизнес в Крыму.

Козак также отметил, что действующие органы государственной власти Украины выделяют деньги из бюджета на закупку товаров в России и разрешают приближенным к ним крупным предпринимателям «покупать в России эти товары, платить сюда деньги».

Козак напомнил, что вопреки всем санкциям товарооборот РФ и Украины составляет $11 млрд, причем российский экспорт на Украину почти на $3 млрд украинский экспорт в Россию.