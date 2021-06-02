Для Польши важно, что у нее есть очень сильные и влиятельные союзники в потенциальном конфликте с Россией, но при этом в польском обществе постоянно присутствует ощущение, что эти союзники могут их предать. Об этом рассказал политолог Александр Носович в комментарии радио Sputnik

«Какая боль…» Польша смирилась с достройкой «Северного потока – 2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк Кристиан Каминьский заявил, что Польша упустила свой шанс взаимовыгодного сотрудничества с Россией в энергетической сфере из-за Украины.

Эксперт пояснил, что этот невроз обусловлен исторической драмой Второй мировой войны, когда Польша тоже очень надеялась на союз с Англией и Францией, но когда началась война, эти страны молча смотрели на то, как Гитлер уничтожает Польшу.

«Эта травма живет в поляках до сих пор. Их вечная фобия состоит в том, что в случае нового конфликта в мире американцы с англичанами, Западная Европа снова предадут поляков», — указал Носович.

По его словам, понимание того, что антироссийская концепция политики для Польши во многом экономически ущербна, у польской стороны присутствует, особенно на уровне региональных элит.

Специалист добавил, что поскольку граничащие с Калининградской областью польские воеводства энергодефицитны, и им было бы очень выгодно развитие энергетического соединения с Калининградом.