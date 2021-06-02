Ранее депутат польского парламента Кристиан Каминьский заявил, что Польша упустила свой шанс взаимовыгодного сотрудничества с Россией в энергетической сфере из-за Украины.
Эксперт отметил, что поскольку граничащие с Калининградской областью польские воеводства энергодефицитны, и им было бы очень выгодно развитие энергетического соединения с Калининградом.
«Тем не менее, даже в этом вопросе политика в Польше всегда будет побеждать экономику. Поскольку они выступают с позиции союзников Соединенных Штатов. Собственные интересы для Польши здесь вторичны, а экономические — вообще третичны», — констатировал Носович.
Для Польши важно, что у нее есть очень сильные и влиятельные союзники в потенциальном конфликте с Россией, но при этом в польском обществе еще со времен Второй мировой войны постоянно присутствует ощущение, что эти союзники могут их предать, добавил политолог.