Понимание того, что антироссийская концепция политики для Польши во многом экономически ущербна, у польской стороны присутствует, особенно на уровне региональных элит. Об этом рассказал директор Балтийского исследовательского медиа-центра Александр Носович в комментарии радио Sputnik

«Какая боль…» Польша смирилась с достройкой «Северного потока – 2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк Кристиан Каминьский заявил, что Польша упустила свой шанс взаимовыгодного сотрудничества с Россией в энергетической сфере из-за Украины.

Эксперт отметил, что поскольку граничащие с Калининградской областью польские воеводства энергодефицитны, и им было бы очень выгодно развитие энергетического соединения с Калининградом.

«Тем не менее, даже в этом вопросе политика в Польше всегда будет побеждать экономику. Поскольку они выступают с позиции союзников Соединенных Штатов. Собственные интересы для Польши здесь вторичны, а экономические — вообще третичны», — констатировал Носович.

Для Польши важно, что у нее есть очень сильные и влиятельные союзники в потенциальном конфликте с Россией, но при этом в польском обществе еще со времен Второй мировой войны постоянно присутствует ощущение, что эти союзники могут их предать, добавил политолог.