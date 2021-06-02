Проливные дожди затопили улицы Днепра и Мариуполя, поэтому горожане не смогли передвигаться на автомобилях. Об этом 2 июня сообщает УНИАН

По данным агентства, в среду в Запорожской, Донецкой и Луганской областях наблюдались значительные осадки. Днем в отдельных районах был град, а шквалы достигали 15-20 м/сек. Объявлен первый «желтый» уровень опасности.

«Сегодня в Днепре и Мариуполе прошли сильные ливни. Горожане активно снимали ненастье на видео и делились ими в соцсетях… В Днепре улицы превратились в реки. Автомобили буквально тонули в районе микрорайона Северный», — говорится в сообщении.

Мутные воды Днепра: почему Украине грозит дефицит питьевой воды © CC0, Pixabay

Сильные дожди в Мариуполе идут уже несколько дней. В других городах Украины схожая ситуация. Так, по прогнозам, в Киеве среду днем порывы ветра достигают 15-18 м/с. Также объявлен первый уровень опасности.