По данным агентства, в среду в Запорожской, Донецкой и Луганской областях наблюдались значительные осадки. Днем в отдельных районах был град, а шквалы достигали 15-20 м/сек. Объявлен первый «желтый» уровень опасности.
«Сегодня в Днепре и Мариуполе прошли сильные ливни. Горожане активно снимали ненастье на видео и делились ими в соцсетях… В Днепре улицы превратились в реки. Автомобили буквально тонули в районе микрорайона Северный», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что улицах Днепра были замечены граждане на байдарках. Кроме того в одном из магазинов не выдержала крыша. Дождь полился прямо рядом с прилавками.
Сильные дожди в Мариуполе идут уже несколько дней. В других городах Украины схожая ситуация. Так, по прогнозам, в Киеве среду днем порывы ветра достигают 15-18 м/с. Также объявлен первый уровень опасности.