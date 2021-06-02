«Кузина Игоря Владимировича [назначили] заместителем министра здравоохранения Украины и главным государственным санитарным врачом Украины», — написал Гончаренко.
Кузин стал одним из замов министра здравоохранения Ляшко вместе с Петром Емецом.
Ранее бывший санитарный врач Виктор Ляшко возглавил Минздрав после увольнения Максима Степанова.
По образованию Игорь Кузин врач-эпидемиолог. Ранее он был заместителем директора Центра общественного здоровья Минздрава. Также незадолго до назначения на пост санврача Кузина избрали заместителем председателя Европейской сети Международной ассоциации национальных институтов общественного здоровья.