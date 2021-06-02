Кабмин назначил на пост главного санитарного врача Украины Игоря Кузина. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко

«Кузина Игоря Владимировича [назначили] заместителем министра здравоохранения Украины и главным государственным санитарным врачом Украины», — написал Гончаренко. Кузин стал одним из замов министра здравоохранения Ляшко вместе с Петром Емецом. «Аудит с боем»: Ляшко анонсировал структурные изменения в Минздраве Украины © Facebook, Виктор Ляшко Виктор Ляшко возглавил Минздрав после увольнения Максима Степанова. По образованию Игорь Кузин врач-эпидемиолог. Ранее он был заместителем директора Центра общественного здоровья Минздрава. Также незадолго до назначения на пост санврача Кузина избрали заместителем председателя Европейской сети Международной ассоциации национальных институтов общественного здоровья.