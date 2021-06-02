Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет с деньгами в июне
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет с деньгами в июне
© Mikhail Nilov/Pexels
Как утверждают астрологи, 3 июня особенно опасно говорить какие-то необдуманные вещи и вообще лишний раз разговаривать. Болтливость в этот день грозит разрушением взаимоотношений и финансовыми неурядицами.

Тельцам астрологи не рекомендуют ввязываться в споры с начальством, чтобы не повредить своей карьере.

Близнецам стоит отложить свидание с возлюбленными — 3 июня любая незначительная ссора может перерасти в масштабный конфликт.

Девам, чтобы не попасть в ловушку мошенников, лучше избегать разговоров с незнакомцами — это поможет защититься от обмана.

Козерогам и Водолеям нужно контролировать агрессию и не ввязываться в конфликты в этот день — иначе они могут нажить серьезных врагов и испортить себе нервы.