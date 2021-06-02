«Заявление Лукашенко о том, что он предложил Путину, чтоб "следователи" из ОРЛО (так в Киеве называют ЛНР) приехали в Беларусь и допросили выкраденного КГБ-ФСБ главреда Nexta Романа Протасевича, можно рассматривать как де-факто признание режимом Лукашенко марионеточных "республик"», — говорится в публикации.
По мнению Гармаша, заявление Лукашенко — «продуманный и демонстративный шаг».
«После этого заявления Минск уже открыто перестал быть нейтральным», — считает Гармаш.
Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против задержанного в Белоруссии Протасевича 27 мая, заявив о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении.
Протасевич среди прочего обвиняется в том, что принимал участие в гражданской войне в Донбассе на стороне Киева в составе неонацистского батальона «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Согласно действующему законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Однако Генпрокуратура ЛНР уже отправило ходатайство главе ЛНР Леониду Пасечнику и депутатам Народного совета Республики с просьбой усилить ответственность за преступления против мира, к каковым относится участие Протасевича в гражданской войне в Донбассе в составе неонацистского полка «Азов», до высшей меры наказания.