«Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцам и лицам без гражданства, которые в установленном законодательством порядке проходили или проходят воинскую службу по контракту в вооруженных силах и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект направлен на урегулирование вопроса возможности подачи декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о приобретении гражданства Украины.
Также законопроект предусматривает ряд технических правок, направленных на упрощение процедуры приобретения гражданства.
В гражданской войне в Донбассе на стороне Киева принимает участие некоторое количество иностранных граждан, в том числе россиян. В основном они проходят службу в украинских подразделениях, тесно связанных с неонацистами, в частности в печально известном полку Нацгвардии «Азов».
При этом значительно большее число российских граждан добровольцами отправились на защиту Донецкой и Луганской народных республик.
В 2014 году после госпереворота незаконный киевский режим развязал гражданскую войну в Донбассе, жертвами которой уже стали более 13 тыс. человек.