Кабинет министров Украины на заседании 2 июня одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, упрощающий получение украинского гражданства для россиян, которые подверглись «преследованиям из-за политических убеждений» или служат в украинских вооруженных силах и воевали в Донбассе, говорится в сообщении на сайте правительства

«Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцам и лицам без гражданства, которые в установленном законодательством порядке проходили или проходят воинскую службу по контракту в вооруженных силах и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Зачем Украина хочет расширить и углубить «нормандский формат»? © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Также законопроект предусматривает ряд технических правок, направленных на упрощение процедуры приобретения гражданства.

В гражданской войне в Донбассе на стороне Киева принимает участие некоторое количество иностранных граждан, в том числе россиян. В основном они проходят службу в украинских подразделениях, тесно связанных с неонацистами, в частности в печально известном полку Нацгвардии «Азов».

При этом значительно большее число российских граждан добровольцами отправились на защиту Донецкой и Луганской народных республик.

В 2014 году после госпереворота незаконный киевский режим развязал гражданскую войну в Донбассе, жертвами которой уже стали более 13 тыс. человек.