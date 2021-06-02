Кабинет министров Украины утвердил прогноз экономического и социального развития страны на 2022-2024 годы и бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, в которых будут указаны данные о распределении налогов. Об этом 2 июня сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль в Telegram

По его словам, дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года. Государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП. Рост зарплат в последующие три года составит примерно 8-10% в год с учетом инфляции. Охрименко сказал, что будет с экономикой Украины, если Медведчук отобьется, и что, если нет © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«Инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022-м составит 6,2%. Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн (около 70-72,5 рублей. — Ред.)», — сообщил Шмыгаль.

Также он убежден, что благодаря проведенным реформам уже в 2023 году Украина сможет выйти на устойчивый тренд роста экономики на 5% ежегодно.

Официальный курс по состоянию на 2 июня составляет 27,44 грн за доллар по данным Национального банка Украины.