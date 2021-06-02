Сенаторы Конгресса США обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским реформы, поставки оружия Украине и борьбу с «российской дезинформацией». Об этом члены делегации США рассказали на пресс-конференции в Киеве 2 июня

«Вопреки воплям про зраду»: на Украину едут американские сенаторы © Facebook Евгения Енина Роб Портман от штата Огайо и представители Демократической партии Джин Шахин (Нью-Гэмпшир) и Крис Мерфи (Коннектикут).

По словам Джин Шахин, власти Украины убедительно аргументировали необходимость продолжения оказания США военной помощи Украине.

«Президент Зеленский предложил нам виртуальный тур на линию разграничения, где военное командование доложило о текущей ситуации. Мы также обсудили другую помощь, которую можем предоставить и в экономике, и в реформах, и даже в противодействии "российской дезинформации"», — заявил Портман.

Делегация Конгресса посещает в ходе рабочего турне страны Восточной Европы, в том числе Украину, Грузию и Литву. В Киеве у них также запланированы встречи с премьер-министром Украины, главами МИД и Минобороны, депутатами Верховной Рады и представителями организаций гражданского общества.