Накануне, 1 июня, в Киев прибыли сенатор-республиканец Роб Портман от штата Огайо и представители Демократической партии Джин Шахин (Нью-Гэмпшир) и Крис Мерфи (Коннектикут).
По словам Джин Шахин, власти Украины убедительно аргументировали необходимость продолжения оказания США военной помощи Украине.
«Президент Зеленский предложил нам виртуальный тур на линию разграничения, где военное командование доложило о текущей ситуации. Мы также обсудили другую помощь, которую можем предоставить и в экономике, и в реформах, и даже в противодействии "российской дезинформации"», — заявил Портман.
Делегация Конгресса посещает в ходе рабочего турне страны Восточной Европы, в том числе Украину, Грузию и Литву. В Киеве у них также запланированы встречи с премьер-министром Украины, главами МИД и Минобороны, депутатами Верховной Рады и представителями организаций гражданского общества.