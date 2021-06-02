По ее словам, Волкер перешел в компанию после окончания всех слушаний об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа.
Зеркаль заявила, что не знает, почему это произошло, но, по ее мнению, сейчас «многие задались вопросом, не приезжал ли Волкер в Украину, чтобы уговаривать руководство государства отказаться от борьбы с "Северным потоком – 2"».
В то же время Зеркаль считает, что США приостановили санкции против газопровода из России, но не исключает возможности их возобновления.
В сентябре 2019 года спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Он известен поддержкой Украины в вопросах усиления санкций против России, необходимости предоставления США военной помощи украинской стороне и введения миротворцев в Донбасс.