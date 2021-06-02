Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер лоббирует компанию, которая отстаивает интересы «Северного потока – 2». Об этом 2 июня рассказала советник министра энергетики, а также бывший советник главы правления «Нафтогаза» и эск-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью «Европейской правде»

По ее словам, Волкер перешел в компанию после окончания всех слушаний об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа.

Байден сдался: делегация от Меркель прилетела в США договариваться по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В то же время Зеркаль считает, что США приостановили санкции против газопровода из России, но не исключает возможности их возобновления.

В сентябре 2019 года спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Он известен поддержкой Украины в вопросах усиления санкций против России, необходимости предоставления США военной помощи украинской стороне и введения миротворцев в Донбасс.