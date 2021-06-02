По ее словам, Волкер перешел в компанию после окончания всех слушаний об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа.

Байден сдался: делегация от Меркель прилетела в США договариваться по «Северному потоку-2»
Байден сдался: делегация от Меркель прилетела в США договариваться по «Северному потоку-2»
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
Зеркаль заявила, что не знает, почему это произошло, но, по ее мнению, сейчас «многие задались вопросом, не приезжал ли Волкер в Украину, чтобы уговаривать руководство государства отказаться от борьбы с "Северным потоком – 2"».

В то же время Зеркаль считает, что США приостановили санкции против газопровода из России, но не исключает возможности их возобновления.

В сентябре 2019 года спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Он известен поддержкой Украины в вопросах усиления санкций против России, необходимости предоставления США военной помощи украинской стороне и введения миротворцев в Донбасс.    