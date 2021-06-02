Если белорусские самолеты будут летать в российский Крым, Украина введет санкции против Минска, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова 2 июня. Ее слова приводит «Укринформ»

Джапарова сказала, что в МИД «зафиксировали для себя» высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным относительно возможных полетов белорусских самолетов в Крым.

Джапарова назвала эти слова провокационными и выразила мнение, что это эмоциональная реакция на закрытие Украиной воздушного пространства для белорусских самолетов.

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», — сказала она.

Киев в панике: Белоруссия дала достойный ответ на украинские санкции © president.gov.by

Также она заявила о полной поддержке Украиной тех немногочисленных граждан Белоруссии, которые пытаются свергнуть Лукашенко. Последнему Джапарова пригрозила Гаагским трибуналом.