Джапарова сказала, что в МИД «зафиксировали для себя» высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным относительно возможных полетов белорусских самолетов в Крым.

Джапарова назвала эти слова провокационными и выразила мнение, что это эмоциональная реакция на закрытие Украиной воздушного пространства для белорусских самолетов.

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», — сказала она.

Киев в панике: Белоруссия дала достойный ответ на украинские санкции
Киев в панике: Белоруссия дала достойный ответ на украинские санкции
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Джапарова при этом утверждает, что ответственность за санкции против Белоруссии и неудобства, которые в связи с этим испытывают граждане этой страны, лежит на Лукашенко, а не на тех, кто их вводит.

Также она заявила о полной поддержке Украиной тех немногочисленных граждан Белоруссии, которые пытаются свергнуть Лукашенко. Последнему Джапарова пригрозила Гаагским трибуналом.