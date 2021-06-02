Джапарова сказала, что в МИД «зафиксировали для себя» высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным относительно возможных полетов белорусских самолетов в Крым.
Джапарова назвала эти слова провокационными и выразила мнение, что это эмоциональная реакция на закрытие Украиной воздушного пространства для белорусских самолетов.
«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», — сказала она.
Джапарова при этом утверждает, что ответственность за санкции против Белоруссии и неудобства, которые в связи с этим испытывают граждане этой страны, лежит на Лукашенко, а не на тех, кто их вводит.
Также она заявила о полной поддержке Украиной тех немногочисленных граждан Белоруссии, которые пытаются свергнуть Лукашенко. Последнему Джапарова пригрозила Гаагским трибуналом.