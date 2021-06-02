Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными рассуждения о дальнейшей судьбе Украины в случае гипотетического отделения Донбасса. Об этом 2 июня сообщило агентство РИА Новости

«Я, честно говоря, не совсем понял этот вопрос. Вряд ли такие эвентуальные рассуждения уместны. Я бы не стал их делать», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Кремля прогнозы о судьбе Украины в случае отделения Донбасса.

Путин, Меркель и Макрон добиваются мира в Донбассе, а Зеленский выбрал войну © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.