«Моя любимая Страшко»: Украина снимет свой вариант сериала «Не родись красивой»
«Моя любимая Страшко»: Украина снимет свой вариант сериала «Не родись красивой»
© Кадр из фильма "Моя любимая Страшко"
На данный момент украинская композиция занимает 80-е место в Billboard Global 200 excl US.

Американский журнал Billboard еженедельно публикует хит-парад ста наиболее популярных в США песен, он называется Billboard Hot 100, а также каждую неделю составляется Billboard Global 200 excl US — это мировой топ из 200 композиций, исключая предпочтения жителей США.

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«Шум» также входит в топ-50 рейтинга Spotify, а на «Евровидении» эта композиция принесла Украине пятое место.