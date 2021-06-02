Песня «Шум», с которой группа Gо_A представляла Украину на «Евровидении-2021», стала первой в истории песней на украинском языке, попавшей в глобальный чарт Billboard, об этом 2 июня сообщает НВ

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Американский журнал Billboard еженедельно публикует хит-парад ста наиболее популярных в США песен, он называется Billboard Hot 100, а также каждую неделю составляется Billboard Global 200 excl US — это мировой топ из 200 композиций, исключая предпочтения жителей США.

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«Шум» также входит в топ-50 рейтинга Spotify, а на «Евровидении» эта композиция принесла Украине пятое место.