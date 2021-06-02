На данный момент украинская композиция занимает 80-е место в Billboard Global 200 excl US.
Американский журнал Billboard еженедельно публикует хит-парад ста наиболее популярных в США песен, он называется Billboard Hot 100, а также каждую неделю составляется Billboard Global 200 excl US — это мировой топ из 200 композиций, исключая предпочтения жителей США.
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«Шум» также входит в топ-50 рейтинга Spotify, а на «Евровидении» эта композиция принесла Украине пятое место.