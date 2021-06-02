На Украину из Польши завезли курятину, зараженную сальмонеллой. Об этом 1 июня предупредила пресс-служба главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве

Украинка отведала мяса светящейся в темноте курицы и рассказала о впечатлениях © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

«Информируем о выявлении Salmonella Enteritidis в курятине, которая экспортировалась из Польши (производитель: Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna, Rojewo; отправитель: Mitmar Sp. z.o.o., Glowno). Курятина была переделана на мясо механической обвалки и отправлена в Украину (получатель: ООО «Фішзахід», вул. Городоцька, 355 Г, г. Львов)», — говорится в сообщении.

Оператору рынка необходимо выяснить, не попали ли уже опасные продукты к потребителю, изъять их из продажи и сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве в течение двух дней.

Бактерии Salmonella Enteritidis могут вызвать гастроэнтерит, который особенно плохо переносится при ослабленном иммунитете.