Курятину поставили пищевому предприятию ООО «Фишзахид» во Львове.
«Информируем о выявлении Salmonella Enteritidis в курятине, которая экспортировалась из Польши (производитель: Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna, Rojewo; отправитель: Mitmar Sp. z.o.o., Glowno). Курятина была переделана на мясо механической обвалки и отправлена в Украину (получатель: ООО «Фішзахід», вул. Городоцька, 355 Г, г. Львов)», — говорится в сообщении.
Оператору рынка необходимо выяснить, не попали ли уже опасные продукты к потребителю, изъять их из продажи и сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве в течение двух дней.
Бактерии Salmonella Enteritidis могут вызвать гастроэнтерит, который особенно плохо переносится при ослабленном иммунитете.