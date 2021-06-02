Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили показал подписчикам свой дом, придомовые постройки и расположенный вблизи виноградник. Видеоэкскурсию он провел на своей странице в Facebook 2 июня

Саакашвили похвастался победой над украинскими политиками © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мой дом и виноградник в Грузии сегодня», — подписал Саакашвили ролик, продублировав эту подпись на украинском и грузинском языках.

Люди в комментариях расточали комплименты скромности политика: «Саакашвили был министром юстиции, депутатом парламента и почти 10 лет президентом страны. Ничего не нажил, не скопил. Он честно служил своей стране. Никто и никогда ни в Грузии, ни в Украине, даже злейшие враги Саакашвили, не обвиняли его в коррупции», «А где пятиметровый забор? А дворец в стиле Капитолия? А выход к реке с пристанью и яхтой? Не порядок, господин президент!», «Скромно как для президента», «Такой лидер-хозяйственник нам нужен», «Как скромно! Браво Михаилу!», «И ни дворцов тебе с зоопарками — скромно и со вкусом» и др.

Между тем известно, что на родине Саакашвили обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах, в том числе на косметические процедуры.