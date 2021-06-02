Член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко с 20 июня покидает занимаемый пост. Об этом экс-журналист и бывший депутат заявил в ходе трансляции на YouTube 2 июня

По словам Лещенко, 20 июня истекает срок его контракта.

Кого надо концерты. Супруга Сергея Лещенко зажигала в московском клубе © Facebook/Анастасия Топольская

Ранее супруга экс-депутата Анастасия Топольская как Dj Nastia выступила на секс-позитивной вечеринке HOROVOD в московском ночном клубе Mutabor. Мероприятие длилось 33 часа, а все гости должны были прийти в латексе.

После публикации фотографий с вечеринки в соцсетях жена Лещенко подверглась критике на Украине.

По словам Лещенко, его супруга сделала это в поддержку людей, которые «являются прямыми жертвами режима Путина».