«Я реально выброшусь. Это мой Instagram, зачем эта полиция сносит мой Instagram, б… И я любые деньги готова дать, только чтобы мне вернули мою инсту. Что я буду делать? Зачем мне вообще жить?» — рассуждает девушка, перемежая речь нецензурной лексикой.
«Вы — гниль, тупые. Сдохните все в муках», — обратилась блогерша к тем, кто отправил на нее жалобу в Instagram.
Днем ранее полиция приехала в апартаменты, где блогерша с друзьями устроила дебош. Подростки разгромили номер и снимали все происходящее на видео.
Девушка и в прошлом имела дело с полицией. По данным СМИ, год назад полицейские не дали ей совершить самоубийство, когда она угрожала спрыгнуть с моста Метро в Киеве из-за ссоры с парнем.