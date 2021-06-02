Скандальная киевская блогерша ttiisshhiinnaa заявила 2 июня, что ее аккаунт заблокировали после визита к ней полиции, из-за чего она намерена покончить с собой. Видео из ее последних сториз в Instagram 2 июня опубликовал Telegram-канал «Киев Оперативный»

«Я реально выброшусь. Это мой Instagram, зачем эта полиция сносит мой Instagram, б… И я любые деньги готова дать, только чтобы мне вернули мою инсту. Что я буду делать? Зачем мне вообще жить?» — рассуждает девушка, перемежая речь нецензурной лексикой.

«Вы — гниль, тупые. Сдохните все в муках», — обратилась блогерша к тем, кто отправил на нее жалобу в Instagram.

Киевская блогерша разнесла номер местного отеля и откупилась от полиции грудью © ttiisshhiinnaa/Инстаграм

Девушка и в прошлом имела дело с полицией. По данным СМИ, год назад полицейские не дали ей совершить самоубийство, когда она угрожала спрыгнуть с моста Метро в Киеве из-за ссоры с парнем.