Жители Львова наткнулись на утку с утятами неподалеку от центра города, вдали от водоемов. Малышам грозила опасность попасть под колеса, утиное семейство выглядело растерянным.
Львовяне решили, что птицам требуется помощь, и привлекли для спасения пернатых полицейский патруль.
На место прибыли двое полицейских. Совместно с прохожими они стали ловить утку и утят и в конце концов собрали всю семью в коробку.
Отмечается, что операция по спасению утят только кажется легкой и безобидной, — утка-мать, защищая птенцов, шипела на полицейских и покусала их.
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