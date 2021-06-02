Во Львове неравнодушные горожане вызвали полицейский патруль, чтобы спасти заблудившихся в центре утят. Об этом 2 июня рассказали в сюжете ТСН

Жители Львова наткнулись на утку с утятами неподалеку от центра города, вдали от водоемов. Малышам грозила опасность попасть под колеса, утиное семейство выглядело растерянным.

Украинская утка-долгожитель в семье Ищенко любит обниматься © СС0, pixabay

На место прибыли двое полицейских. Совместно с прохожими они стали ловить утку и утят и в конце концов собрали всю семью в коробку.

Отмечается, что операция по спасению утят только кажется легкой и безобидной, — утка-мать, защищая птенцов, шипела на полицейских и покусала их.

Ранее в сюжете ТСН рассказали о домашней утке-долгожительнице Глаше, которой уже 25 лет.