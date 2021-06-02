На одной из фан-страниц певицы Аллы Пугачевой на днях появился пост, который поклонники исполнительницы и ее пятого мужа шоумена Максима Галкина назвали одним из самых эмоциональных

Галкин жестко ответил на фейк о своем долге Пенсионному фонду © Максим Галкин/Инстаграм

«Меня в ней не раздражает ни-че-го. Тем более что, знаете, по прошествии лет бывает, что люди устают друг от друга. У меня все наоборот. Просто она — мой человек. С ней я понял самую банальную, тривиальную истину, что люди разделены на половины. Вот я нашел свою половину. Ну, не совпали по времени, по возрасту. Но половина — все равно половина», — привели фанаты слова артиста.

В этой же публикации от лица Галкина говорится, что ему нравится в певице абсолютно все: как она смотрит, ходит, молчит, поет, готовит и «еще кое-что, о чем не принято говорить».

«Слова мужчины!!!», «Дай бог, такое прочесть каждой женщине о себе!», «Тебе повезло с женой», — написали пользователи.

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Максим Галкин, которому сейчас 44 года, состоит в браке с 72-летней певицей Пугачевой с 2011 года, хотя, по заверению пары, их отношения начались задолго до штампа в паспорте. В 2013-м в семье родились двойняшки Лиза и Гарри, в этом году они уже закончили первый класс.