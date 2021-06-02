В 03:01 2 июня в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на территории автостоянки на ул. Университетской, 114-г.
На вызов выехали два отделения 10-й Государственной пожарно-спасательной части, к моменту их приезда пылали четыре машины, огонь распространялся на остальные. В 03:50 пожар ликвидировали.
«Спасателям удалось спасти более 20 машин, но четыре автомобиля сгорели полностью и 5 повреждены. На месте происшествия работали 4 единицы техники и 13 человек личного состава», — говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что сначала на стоянке загорелся «мерседес» на иностранной регистрации, который принадлежит 31-летнему херсонцу, с него пламя перекинулось на остальные автомобили. Поджигатель попал на видео — он в капюшоне и маске поливал иномарку горючим веществом и поджег ее, а затем скрылся.
Следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.