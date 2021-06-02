На автостоянке в Херсоне неизвестный устроил пожар, который уничтожил 9 машин. Об этом 2 июня сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Херсонской области и на сайте местной Нацполиции

Жителя Кривого Рога задержали за поджог беременной подруги © -gregg- / flickr

На вызов выехали два отделения 10-й Государственной пожарно-спасательной части, к моменту их приезда пылали четыре машины, огонь распространялся на остальные. В 03:50 пожар ликвидировали.

«Спасателям удалось спасти более 20 машин, но четыре автомобиля сгорели полностью и 5 повреждены. На месте происшествия работали 4 единицы техники и 13 человек личного состава», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что сначала на стоянке загорелся «мерседес» на иностранной регистрации, который принадлежит 31-летнему херсонцу, с него пламя перекинулось на остальные автомобили. Поджигатель попал на видео — он в капюшоне и маске поливал иномарку горючим веществом и поджег ее, а затем скрылся.

Следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.