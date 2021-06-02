«В Национальном союзе журналистов Украины осуждают подобную инициативу, которая, по убеждению председателя НСЖУ Сергея Томиленко, направлена исключительно на ослабление роли журналистов в обществе и является пренебрежительной для сотен авторитетных представителей СМИ, получивших почетное звание как в годы независимости, так и при каденции Владимира Зеленского», — заявил он.
Ранее восемь членов Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины во время заседания 1 июня в Офисе президента поддержали решение рекомендовать Зеленскому «прекратить практику присвоения почетного звания «Заслуженный журналист Украины».
По их словам, потребность в награждении журналистов органами власти «отпадает», а само почетное звание унаследовано «как элемент наградной системы Советского Союза».