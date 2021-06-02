Накануне празднования Дня журналиста 6 июня Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины попросил украинского лидера Владимира Зеленского отменить звание «Заслуженный журналист Украины». Об этом 2 июня написал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook

«В Национальном союзе журналистов Украины осуждают подобную инициативу, которая, по убеждению председателя НСЖУ Сергея Томиленко, направлена исключительно на ослабление роли журналистов в обществе и является пренебрежительной для сотен авторитетных представителей СМИ, получивших почетное звание как в годы независимости, так и при каденции Владимира Зеленского», — заявил он.

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По их словам, потребность в награждении журналистов органами власти «отпадает», а само почетное звание унаследовано «как элемент наградной системы Советского Союза».