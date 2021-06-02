Сторонники партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) протестуют возле здания Верховной Рады с призывами к инвесторам отказаться от украинской земли. Об этом 2 июня сообщил член партии и депутат парламента Ренат Кузьмин у себя в Facebook

«Под Радой вот уже час как проходит многотысячный митинг ОПЗЖ против распродажи украинской земли. Иностранных инвесторов призвали не покупать украинскую землю, т.к. после неминуемой смены власти неконституционный закон о земле будет отменен, а вся проданная иностранцам земля будет национализирована», — написал он.

Как отмечает «Страна», люди приехали с разных регионов Украины. Они требуют отменить закон, который разрешает продажу сельскохозяйственной земли. По словам участников акции протеста, перед рассмотрением закона в Раде «нужно было провести референдум, который обещал президент во время избирательной кампании».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для завершения земельной реформы. Речь идет о законопроекте, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций. Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.