Продюсер украинской актрисы и певицы Даши Астафьевой Юрий Никитин, рассказал, что за интим с его подопечной некий мужчина предлагал серьезную сумму. Об этом 2 июня написало издание «Гордон»

По словам продюсера, артистки, с которыми он работал, часто получали предложения подобного рода, но Астафьева — особый случай «большого соблазна». Интерес к ее персоне подогрела съемка для журнала Playboy, а титул Playmate of the Month юбилейного выпуска этого американского журнала только добавил ее персоне пикантности и популярности.

Некоторые любят погорячее: Лорак озвучила, сколько мужские глянцевые журналы предлагают ей за полную обнаженку © Ани Лорак/Инстаграм

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», — сказал Никитин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДОЖДИ ЮПИТЕРА И РАСКАЛЕННЫЙ МЕСЯЦ МАРСА: УКРАИНСКИЙ АСТРОЛОГ ДАЛ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЛЕТО-2021.

Даша Астафьева — украинская актриса, модель, певица, бывшая участница группы Nikita. Снималась в таких фильмах, как «Остров везения», «Ночь святого Валентина», «Свингеры».