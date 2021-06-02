По словам продюсера, артистки, с которыми он работал, часто получали предложения подобного рода, но Астафьева — особый случай «большого соблазна». Интерес к ее персоне подогрела съемка для журнала Playboy, а титул Playmate of the Month юбилейного выпуска этого американского журнала только добавил ее персоне пикантности и популярности.
Продюсер заявил, что не помнит точной цифры, сколько «заказчик» предлагал за интим с Астафьевой, но речь точно шла о сумме в пределах от 50 до 100 тысяч долларов. По словам Никитина, вокалистка отказалась от этой «сделки».
«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», — сказал Никитин.
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Даша Астафьева — украинская актриса, модель, певица, бывшая участница группы Nikita. Снималась в таких фильмах, как «Остров везения», «Ночь святого Валентина», «Свингеры».