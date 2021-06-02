Под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова приводит РИА Новости 2 июня

Хотя данные учения по статусу являются морскими, их «истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря», подчеркнул Конашенков. На Украине будет отрабатываться взаимодействие спецназа разных стран, десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время, добавил он.

«А еще более конкретно — именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», — сказал Конашенков.

Высокий уровень доверия. Скоро США продаст Украине оружие, необходимое ей для убийства своих граждан © commons.wikimedia.org, Photo by Sgt. 1st Class Ben Houtkooper 34th Red Bull Infantry Division

Натовские вооружения впоследствии получают украинские войска и националистические формирования, дислоцированные рядом с неподконтрольными Киеву районами в Луганской и Донецкой областях, рассказал генерал.

В этой связи Минобороны РФ будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения учений и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России, подчеркнул Конашенков.