Хотя данные учения по статусу являются морскими, их «истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря», подчеркнул Конашенков. На Украине будет отрабатываться взаимодействие спецназа разных стран, десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время, добавил он.
«А еще более конкретно — именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», — сказал Конашенков.
По его словам, такая практика существует уже не первый год.
Натовские вооружения впоследствии получают украинские войска и националистические формирования, дислоцированные рядом с неподконтрольными Киеву районами в Луганской и Донецкой областях, рассказал генерал.
В этой связи Минобороны РФ будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения учений и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России, подчеркнул Конашенков.