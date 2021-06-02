Правоохранители проводят обыски в офисе столичного коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (КП «ГИВЦ») в рамках расследования пособничества в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом 2 июня говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры

Отмечается, что проводятся обыски с целью «отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений». Согласно материалам следствия, частная компания в 2019-2020 годах предоставляла телекоммуникационные услуги КП «ГИВЦ».

«При этом указанное предприятие, используя денежные средства КП «ГИВЦ» в сумме более 10 млн грн (около 25 млн рублей) якобы заказывало указанные услуги у предприятия с признаками фиктивности», — говорится в сообщении.

В Офисе Зеленского назвали «проблему Кличко» © Facebook, Віталій Кличко

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что президент Владимир Зеленский может заменить главу Киевской городской госадминистрации, поскольку Виталий Кличко не справляется. По его словам, мэр Киева и глава администрации Виталий Кличко не набрал хорошую команду и не решает самые насущные вопросы столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, за несколько дней обыски прошли в «Киевзеленстрое», в КП «Спецжилфонд», в «Киевавтодоре», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики, которые продолжаются.

Кличко совмещает должности главы Киевсовета и Киевской городской государственной администрации. Осенью 2020 года его повторно переизбрали мэром столицы.