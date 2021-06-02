На Украине российскую продукцию покупают государственные компании и приближенные к власти бизнесмены, и в этом нет предательства национальных интересов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости 1 июня

«У нас сохраняются экономические взаимоотношения [с Украиной], и, что, наверное, важно в этой части, основными покупателями и теми, кто оплачивает продукцию российскую, являются как крупные государственные компании, например "Центрэнерго" в электроэнергетике или государственное предприятие, которое закупает продукцию нашей атомной отрасли, "Энергоатом" украинский», — сказал Новак.

В то же время, по словам вице-премьера, покупателями являются крупные предприятия и бизнесмены, приближенные к власти, например Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

«Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что они покупают российскую продукцию, оплачивают ее», — подчеркнул он.

Медведчука оставили в политических заложниках © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виктора Медведчука.

Как отметил вице-премьер, в 2020 году торговый оборот между Россией и Украиной составил около 10 миллиардов долларов. Из этого объема примерно на 6,7 миллиарда долларов было поставлено различных товаров и оказано услуг из России на Украину. К примеру, было поставлено около 9 миллионов тонн угля, из которых почти 80% пришлось на сектор металлургии, 20% — на энергетику. Также было поставлено около 3,5 миллиона тонн нефтепродуктов.

Также он добавил, что именно в России работают более 3 миллионов мигрантов из Украины.