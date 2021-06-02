Большинство украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «достаточно плохую». Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, обнародованные 1 июня

Опрос показал, на чем больше всего экономят украинцы © Украина.ру считают экономическую ситуацию на Украине «очень плохой», и лишь 5% оценили ее как «хорошую» или «очень хорошую». Еще 32% считают ситуацию «не плохой и не хорошей».

При этом социологи заметили некоторое улучшение общественного мнения относительно действий нынешнего правительства Украины.

«Эти оценки несколько лучше, чем в начале этого года, когда в конце января — начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую", 2% — как "хорошую" или "очень хорошую", 26% — как "не плохую и не хорошую"», — говорится в исследовании.

Так же, как и оценка экономической ситуации в стране, оценка уровня благосостояния отдельных семей несколько улучшилась по сравнению с началом года: 36% оценивают его как «очень» или «достаточно» плохой, 48% — как «не плохой и не хороший», 14% — как «хороший» или «очень хороший».

При этом опрошенные украинцы не слишком верят в быстрые изменения в экономике. Только 12% считают, что в ближайшие три месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, и только 13% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

«Чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации. 22% считают, что в ближайшие три месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% — что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространено мнение, что ситуация существенно не изменится», — сказано в результатах опроса.

Исследование проводилось с 21 по 26 мая методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов; опросили всего 2017 человек. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.